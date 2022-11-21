واشنطن حول جريمة قتل الأسرى الروس: ندعو إلى الالتزام بالقانون الدولي

أعلنت السفيرة الأمريكية للعدالة الجنائية الدولية، بيث فان تشاك، أن واشنطن تراقب التقارير حول إعدام أسرى الحرب الروس، وشددت على ضرورة التزام طرفي النزاع بالقانون الدولي.

وقالت تشاك في مؤتمر صحفي: "سألتم عن مقاطع الفيديو التي ظهرت مؤخرا... نتابعها عن كثب. ومن المهم التأكيد على أن قوانين الحرب تنطبق على جميع الأطراف، الدولة المعتدية والدولة المدافعة".

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وأضافت: "ندعو أوكرانيا على الاستمرار في تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا النزاع. وثانيا، نواصل التأكيد على أهمية التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي أو مواجهة العواقب".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

المصدر: نوفوستي