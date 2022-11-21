 
مباشر

صحيفة أمريكية: زيلينسكي أوقع الناتو في الفخ

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: زيلينسكي أوقع الناتو في الفخ
Globallookpress Dankihot / (dankihot.com)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u80r

أكدت صحيفة The American Conservative أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووارسو أوقعا حلف "الناتو" في الفخ بسبب "التضليل المتعمد لواشنطن" بعد سقوط صاروخ أوكراني في بولندا.

وقالت الصحيفة: "تعطي هذه الحقيقة فرصة للتفكير وإعادة النظر في بعض التزامات التحالف وخطر جولات جديدة على دوامة التصعيد، فقد لا يكون العالم محظوظا في المرة القادمة".

إقرأ المزيد
جنرال تشيكي سابق يتهم زيلينسكي بنشر معلومات مضللة
جنرال تشيكي سابق يتهم زيلينسكي بنشر معلومات مضللة

وأشارت إلى أن توسع الناتو يجعل من الصعوبة على الولايات المتحدة التصرف بما يخدم مصالحها الخاصة، والآن تضطر واشنطن إلى المخاطرة بأمنها لحماية حلفائها في أوروبا الشرقية الذين "يسعون بحماس إلى حرب شاملة" مع روسيا.

وسقط صاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في مساء يوم 15 نوفمبر الجاري، وأدى لمقتل شخصين حسب وارسو.

وفي إطار حملة تحريض ضد روسيا سارعت بولندا وأوكرانيا لاتهام موسكو بالحادث واستجداء تدخل الناتو.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. أهداف مباراة إيران وإنجلترا (فيديو)