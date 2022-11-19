جنرال تشيكي سابق يتهم زيلينسكي بنشر معلومات مضللة

قال الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش التشيكي إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا ينبغي أن يدلي بتصريحات حول حالة الطوارئ في بولندا بناء على بيانات غير موثوقة.

وأضاف الجنرال جيري ديديفي، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش التشيكي، في مقابلة مع موقع iROZHLAS، "من الضروري ألا ينشر الأوكرانيون معلومات لم يتم التحقق منها بعد. أعني ما قاله فلاديمير زيلينسكي".

في رأيه، رئيس الدولة "قاد الأمر في الاتجاه الخاطئ".

وأضاف الجنرال أنه عند التحقيق في الحادث، لا ينبغي للمرء أن يستخلص استنتاجات متسرعة، بل على العكس، يجب أن يتصرف "بحذر شديد".

وذكرت تقارير إعلامية بولندية أن صاروخين سقطا في مدينة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين.

من جهتها نفت وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن الحادث، واعتبرت المزاعم البولندية بهذا الشأن "استفزازا متعمدا".

كما أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن حلف الناتو والشركاء في مجموعة السبع الكبار (G7) بأن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي