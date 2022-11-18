سياسي فرنسي: أكاذيب زيلينسكي ستفقده ثقة حلفائه الغربيين ودعمهم

قال السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، إن التصريحات الكاذبة للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن "الصواريخ الروسية" في بولندا ستؤدي إلى أنه سيفقد ثقة ودعم الغرب.

وكتب "زيلينسكي يشكك في معلومات حلفائه حول صاروخ في بولندا! في النهاية، سيغضب كل حلفائه وسيحترق على جميع الجبهات".

ونصح السياسي فيليبو كييف بتحمل مسؤولية ما حدث.

وذكرت تقارير إعلامية بولندية أن صاروخين سقطا في مدينة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين.

من جهتها نفت وزارة الدفاع الروسية صحة المزاعم البولندية واعتبرتها "استفزازا متعمدا".

كما أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن حلف الناتو والشركاء في مجموعة السبع الكبار (G7) بأن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي