 سفير: وارسو طلبت من كييف التوقف عن اتهام موسكو بشن هجمات على بولندا

قال سفير روسيا في بولندا سيرغي أندرييف، إن سلطات بولندا دعت الجانب الأوكراني لاتباع التوصية بوقف اتهام روسيا بمهاجمة بولندا، لأن براءة روسيا من سقوط الصاروخ باتت واضحة.

وأضاف السفير: "في الوقت الراهن في بولندا، يوصون زيلينسكي بالتوقف عن الترويج والزعم بأن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية، جاء من روسيا، لأنه من الواضح بالفعل أن الأمر ليس كذلك".

ونوه السفير، بأن مقرات البعثات الروسية في بولندا تشهد بشكل دوري، وقوع حوادث مختلفة بالقرب منها، لكنها "في الغالب عبارة عن أمور ثانوية".

في مساء يوم 15 نوفمبر الجاري، سقط صاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وأدى لمقتل شخصين حسب وارسو، التي لم تفصح عن هويتهما، ولم تنشر أي مشاهد لمقتلهما أو جنازتهما.

وفي إطار حملة تحريض ضد روسيا سارعت بولندا وأوكرانيا لاتهام موسكو بالحادث واستجداء تدخل الناتو.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها لم توجه أي ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، لافتة إلى أن الصور المنشورة لبعض حطام الصاروخ لا علاقة لها بالأسلحة الروسية، وتعود لصواريخ "إس-300" ورثتها أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي، فيما روسيا تخلت عن استخدام هذا النوع من الصواريخ منذ سنوات.

المصدر: تاس