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"الدوما" يبحث جريمة إعدام الأسرى الروس

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Legion-Media
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أعلن نائب رئيس مجلس الدوما ألكسندر جوكوف، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة في الـ22 من نوفمبر لبحث جريمة إعدام قوات كييف النازية أكثر من 10 أسرى روس.

وأضاف جوكوف، أن المجلس سينظر في هذه الجريمة بطلب من لجنتي الدفاع والشؤون الدولية، وتقديم نتائج البحث للجهات القضائية والتنفيذية.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

 

 المصدر: تاس

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