"الدوما": إعدام الأسرى الروس جريمة فاشية

أدان نائب رئيس مجلس "الدوما"، بوريس تشيرنيشوف، جريمة إعدام نازيي كييف الأسرى الروس، وأكد أن مرتكبيها مجرمو حرب ولن يفلتوا من العقاب.

وكتب تشيرنيشوف على تيليغرام: "هذه هي الفاشية بأبشع صورها. هؤلاء ليسوا عسكريين يقاتلون من أجل بلادهم، بل مجرمو حرب ستنزل بهم أشد عقوبة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة إن الجيش الأوكراني ارتكب جريمة قتل متعمدة بإطلاق النار على رؤوس أكثر من 10 جنود روس أسرى، ولن يتمكن أحد من تقديم هذه الجريمة على أنها "حدث استثنائي مأساوي".

وأضافت الوزارة أن "مقاطع الفيديو الجديدة التي تم نشرها للمذبحة الجماعية الدموية التي ارتكبها الجنود الأوكرانيون بحق أسرى حرب روس عزل تؤكد الطبيعة الوحشية لنظام كييف الحالي بقيادة زيلينسكي ومن يقفون خلفه ويدعمونه".

المصدر: نوفوستي