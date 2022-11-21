الدفاع الصربية تعلن استعدادها للدفاع عن الصرب في كوسوفو وميتوهيا

أكد وزير الدفاع الصربي، ميلوتش فوتشيفيتش، أن القوات الصربية مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات لحماية الصرب في كوسوفو وميتوهيا بأوامر من الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

وقال فوتشيفيتش في حوار مع قناة TV Pink التلفزيونية: "إذا أمر رئيس صربيا، سيتخذ الجيش جميع الإجراءات لحماية الصرب في كوسوفو وميتوهيا".

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وأشار في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات أفضل من أي صراع.

وأكد أن جميع الخيارات قيد الدراسة ولكن المفاوضات قبل كل شيء.

وتعقد بلغراد وبريشتينا جولة مباحثات جديدة رفيعة المستوى في بروكسل اليوم الاثنين، بوساطة مفوض الاتحاد الاوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل، على خلفية تفاقم الوضع في كوسوفو.

وأعلنت شرطة كوسوفو أنها ستبدأ اعتبارا من الـ22 من نوفمبر، بتغريم مخالفي قرار تغيير لوحات المرور الصربية واستبدالها بلوحات صادرة عن كوسوفو، في خطوة ستفاقم التوتر مع بلغراد.

وتشير بعض التقديرات إلى أن الشرطة حررت حتى الآن أكثر من 1700 مخالفة، حيث تطالب سلطات ألبان كوسوفو الصرب المحليين بتغيير لوحات سياراتهم التي تحمل رموزا صربية، بلوحات تحمل رموز إقليم كوسوفو الانفصالي، تحت طائلة غرامة قدرها 150 يورو للمخالف.

المصدر: نوفوستي