قمة تجمع بلغراد وبريشتينا بوساطة أوروبية في بروكسل

تعقد بلغراد وبريشتينا جولة مباحثات جديدة رفيعة المستوى في بروكسل يوم الاثنين، بوساطة مفوض الاتحاد الاوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل، على خلفية تفاقم الوضع في كوسوفو.

وجاء في بيان نشرته مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "أن الاجتماع الطارئ سيركز على إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية، ومنع تصعيد الوضع على الأرض، مع التركيز على موضوع لوحات ترخيص السيارات، واستئناف صرب كوسوفو عملهم في المؤسسات الرسمية في كوسوفو".

وأكد الاتحاد الأوروبي مشاركة الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي في قمة بروكسل، وسيكون اجتماع القمة مسبوقا باجتماع بوريل بشكل منفصل مع كل من الزعيمين.

وتطلب سلطات ألبان كوسوفو من الصرب المحليين تغيير لوحات ترخيص سياراتهم الخاصة بلوحات تحمل رموز كوسوفو، مع فرض غرامات قدرها 150 يورو للمخالفين، اعتبارا من 21 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي