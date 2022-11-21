تركيا تعلن سقوط 3 صواريخ إخرى قرب الحدود مع سوريا

أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، سقوط 3 مقذوفات صاروخية جديدة، قرب معبر أونجوبينار/باب السلامة، بمنطقة كيليس جنوبي تركيا، المحاذية للشمال السوري.

وأفادت قناة CNN Turk، بأن مقاتلات القوات الجوية التركية من طراز F-16، استأنفت الضربات على مواقع التشكيلات الكردية من حزب العمال الكردستاني في مدينة كوباني عين العرب في سوريا، مبينة أن عمليات القصف جاءت ردا على قصف مدينتي أوندجوبينار وكركاميش التركيتين.

وقالت: "ضربت أهداف في شمال سوريا والعراق بالتزامن مع إقلاع طائرات من 6 قواعد مختلفة في جميع أنحاء البلاد. وتم الإبلاغ عن مشاركة أكثر من 50 طائرة من طراز F-16 وحوالي 20 طائرة من طراز TİHA / UAV / SİHA (AKINCI و TB2 و ANKA). كما دعمت بطاريات المدفعية المتمركزة على الحدود العملية".

وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق اليوم أن "وحدات حماية الشعب الكردية في شمالي سوريا، قد نفذت هجوما بقذائف صاروخية على منطقة كاراكاميش المحاذية للحدود السورية بولاية غازي عنتاب".

وعلى الاثر أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو أن أحد المقذوفات الصاروخية سقط في باحة مدرسة بمنطقة مدنية، معلنا عن مقتل 3 "أحدهم طفل وآخر مدرس، وسقوط عدد من المصابين".

بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العملية العسكرية على شمال سوريا "غير محدودة قطعا بضربات جوية، وقد يتم استخدام القوات البرية بالحجم المطلوب بعد التشاور وقت الحاجة".

المصدر: RT + CNN Turk