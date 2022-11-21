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تركيا: مقتل 3 أشخاص بسقوط صواريخ على كاراكاميش قرب الحدود السورية

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تركيا: مقتل 3 أشخاص بسقوط صواريخ على كاراكاميش قرب الحدود السورية
AP
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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين، مقتل 3 أشخاص وإصابة عدة أشخاص بسقوط مقذوفات صاروخية على منطقة كاراكاميش في غازي عنتاب جنوب البلاد.

وأفادت السلطات بأن "وحدات حماية الشعب الكردية في شمالي سوريا، قد نفذت هجوما بقذائف صاروخية على منطقة كاراكاميش المحاذية للحدود السورية بولاية غازي عنتاب".

وقال صويلو إن أحد المقذوفات الصاروخية سقط في باحة مدرسة بمنطقة مدنية، معلنا عن مقتل 3 "أحدهم طفل وآخر مدرس، وسقوط عدد من المصابين، خلال هجوم بقذائف صاروخية على كاراكاميش بغازي عنتاب جنوبي تركيا"، مشددا على أنه "سيتم الرد على الهجمات بأقصى شكل ممكن".

من جهته، قال والي مدينة غازي عنتاب، داوود غول، في تغريدة على "تويتر": "مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 أشخاص بينهم 2 في حالة الخطر، نتيجة سقوط 5 مقذوفات صاروخية أطلقت من الشمال السوري، على منطقة كاراكاميش بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا".

المصدر: RT 

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