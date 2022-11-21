محكمة باكستانية تأمر بالإفراج عن رجل هاجم برويز مشرف

أمرت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الاثنين، بالإفراج عن رجل لانتهاء فترة سجنه فيما يتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف عام 2003.

وكانت محكمة عسكرية حكمت على رنا تنوير، بالسجن لمدة 14 عاما عام 2005 بعد إدانته بالقيام بدور في الهجوم على مشرف عام 2003.

وبالكاد نجا مشرف من هجومين متتاليين بالقنابل والبنادق على موكبه في مدينة روالبندي.

وقال حشمت حبيب، محامي تنوير، إن موكله لم يفرج عنه رغم انتهاء فترة سجنه، آملا في الإفراج عن تنوير بموجب قرار المحكمة العليا الصادر اليوم.

استولى مشرف على السلطة عام 1999 عندما أطاح بحكومة رئيس الوزراء الأبق نواز شريف في انقلاب عسكري.

واستقال في عام 2008 ويعيش في المنفى في دبي منذ عام 2016، بعدما غادر باكستان لتلقي العلاج الطبي.

المصدر: AP