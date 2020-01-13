 
مباشر
عاجل
أردوغان يعلن أنه سيحضر قمة برلين بشأن ليبيا في 19 يناير مع بوتين وكونتي

محكمة باكستانية تبطل حكم الإعدام بحق الرئيس السابق برويز مشرف

أخبار العالم

محكمة باكستانية تبطل حكم الإعدام بحق الرئيس السابق برويز مشرف
Reuters
الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2a0

قضت محكمة باكستانية، اليوم الاثنين، ببطلان حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى.

إقرأ المزيد
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

وأفادت وسائل الإعلام بأن "محكمة لاهور العليا قضت بعدم دستورية تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى".

وتابعت أن المحكمة قضت كذلك بـ "عدم جواز تطبيق المادة 6 المعدلة من الدستور، والتي أدين مشرف بمقتضاها، وعدم جواز تطبيقها بأثر رجعي".

وكانت محكمة باكستانية أصدرت، منتصف الشهر الماضي، حكما بالإعدام على الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى.

وفي 2015، أصدرت محكمة في إسلام أباد مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك على هامش قضية اغتيال الزعيم الديني غازي عبد الرشيد، خلال اقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد عام 2007.

ويعاقب القانون الباكستاني على جريمة خيانة الدولة بالإعدام أو السجن المؤبد. وتم فتح قضية خيانة الدولة ضده في عام 2013 بطلب من الحكومة، وقامت وزارة الداخلية بضم اسمه إلى "القائمة السوداء" التي وضعتها الوزارة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للصحفي العراقي الذي قتله مجهولون في البصرة رفقة مصور متعاقد مع وكالة رابتلي