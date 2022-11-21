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كاني ويست يكشف عن خططه للترشح لانتخابات 2024

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كاني ويست يكشف عن خططه للترشح لانتخابات 2024
AP
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أعلن مغني الراب الأمريكي كاني ويست، أنه يخطط لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، وذلك في فيديو عبر "تويتر" بعد رفع الحظر عن حسابه على خلفية تغريدة معادية للسامية.

وفي فيديو يجمعه بالمحرض اليميني المتطرف ميلو يانوبولوس، قال ويست إن الأخير يعمل على حملته الانتخابية.

ويسأل أحدهما: "هل هذا إعلان؟"، ورد يانوبولوس الذي عمل مؤخرا كمتدرب غير مدفوع الأجر مع النائبة اليمينية مارجوري تايلور غرين قائلا: "أعتقد ذلك"، ثم سأل المصور ويست: "إذن أنت تترشح؟".

فرد المغني قائلا: "نعم.. الأمر بسيط" لأنه لا يمكن لأحد أن يخبرني ماذا أفعل.. نحن فقط نتجه نحو المستقبل".

المصدر: "نيويورك بوست"

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