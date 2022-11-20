بعد حساب دونالد ترامب.. "تويتر" يرفع الحظر عن صفحة كاني ويست

رفع "تويتر" الحظر الذي فرضه على حساب مغني الراب كاني ويست، بعد تعليقه على خلفية تغريدة معادية للسامية.

وأخبر ويست في أول تغريدة له بعد رفع الحظر متابعيه بأنه عاد، وقال: "اختبار، اختبار، التحقق مما إذا كان "تويتر" الخاص بي غير محظور".

وتم إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تويتر، من قبل إيلون ماسك مالك هذه الشبكة الاجتماعية، بعد أن صوّت لصالحه ما يقرب من 52٪ من 15 مليون مشارك في الاستطلاع الذي نظمه ماسك حول ذلك.

المصدر: لينتا. رو