حاكم ولاية فلوريدا: الضفة الغربية ليست أرضا محتلة ولا يهمني ما تقوله وزارة الخارجية

اعتبر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، أن الضفة الغربية "ليست أرضا محتلة" بل "منطقة متنازع عليها تعتبر موطنا تاريخيا لليهود".

وفي مؤتمر "التحالف اليهودي الجمهوري" الذي عقد في نهاية هذا الأسبوع في لاس فيغاس، تحدث ديسانتيس عن "أكبر مهمة تجارية لفلوريدا على الإطلاق"، قائلا: "كنا أول مسؤولين منتخبين على مستوى الولاية ينظمون مناسبات عامة في يهودا والسامرة"، مستخدما الأسماء التوراتية للضفة الغربية كما يفضلها الإسرائيليون اليمينيون.

وأضاف وسط تصفيق الحضور: "نحن نفهم التاريخ. نحن نعلم أن هذه هي آلاف السنين من الاتصال بالشعب اليهودي.. لا يهمني ما تقوله وزارة الخارجية. إنها ليست أراض محتلة. إنها أرض متنازع عليها".

وينظر إلى ديسانتيس على أنه أحد المنافسين الرئيسيين للرئيس السابق دونالد ترامب، ويهدف إلى تولي زمام الحزب والترشح للبيت الأبيض في عام 2024.

إلا أن ترامب هو الجمهوري الوحيد الذي أعلن ترشحه لعام 2024 حتى الآن. وأطلق حملته على الرغم من الأداء الضعيف للحزب في الانتخابات النصفية هذا الشهر.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"