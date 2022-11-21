الصين تعلن تسجيل أول وفاة بكورونا منذ 6 أشهر

أعلنت السلطات الصينية يوم الأحد، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد منذ نحو 6 أشهر.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن الوفاة لمسن من العاصمة بكين يبلغ من العمر 87 عاما.

وتعد هذه الوفاة هي الأولى التي تكشف عنها لجنة الصحة الوطنية منذ 26 مايو الماضي، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الصين منذ بدء الجائحة نهاية عام 2019 إلى 5227 وفاة.

وفي مايو الماضي، توفي شخص متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في شنغهاي الصينية، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة خلال الصيف.

وتأتي أحدث الوفيات بكورونا في الصين، بينما لازالت البلاد متمسكة بسياسات "صفر كوفيد" التي تسعى إلى القضاء على العدوى من خلال الإغلاق والحجر الصحي وتتبع الحالات والاختبار الشامل.

المصدر: وكالات