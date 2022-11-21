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قُطع رأس الأفعى.. مقتل عرّاب ومؤسس "الفيلق الدولي" للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا

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قُطع رأس الأفعى.. مقتل عرّاب ومؤسس
RT
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كشفت تعليقات نشرها رفاق المرتزق الفرنسي جاستون بيسون، مؤسس "الفيلق الدولي" للمرتزقة في قوات كييف النازية، مصرعه في أوكرانيا.

وكتب المرتزق ديف دوكسبري في صفحة رفيقه القتيل على "فيسبوك": "ارقد بسلام، غاستون".

وأضاف دوكسبري أنه لا يعرف ملابسات تصفية بيسون، لأنه غادر منطقة القتال مؤخرا.

وحارب غاستون بيسون مرتزقا في كمبوديا ولاوس، وقاتل في كرواتيا في صفوف حزب HSP الفاشي، وكان يعرّف نفسه بأنه "مناضل من أجل الحرية، يعمل على تجنيد المرتزقة".

المصدر: نوفوستي

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