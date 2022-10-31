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تصفية حوالي 40 مرتزقا بغارة على ضواحي زابوروجيه

أخبار العالم

تصفية حوالي 40 مرتزقا بغارة على ضواحي زابوروجيه
Legion-Media
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أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، عن تصفية حوالي 40 من المرتزقة في غارة على ضواحي زابوروجيه.

وكتب في صفحته على "التلغرام" أنه تم تصفية نحو 40 مرتزقا وأصيب نحو 60 بجروح في هجوم على محطة توزيع غاز في ضواحي زابوروجيه. 

وفي اليوم السابق، أصيب مرتزقة أجانب كانوا في محطة توزيع الغاز في الضواحي الجنوبية لزابوروجيه.

ونتيجة للغارة، تم تصفية حوالي 40 مرتزقا أجنبيا، وأصيب حوالي 60 مسلحا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف روغوف أن "المرتزقة  نقلوا الى المستشفى السريري الخامس والتاسع وبدأ 6 من المرتزقة البولنديين في تعلم اللغة الروسية بشكل عاجل حتى يتمكنوا من التواصل مع الطاقم الطبي وتحسين جودة علاجهم لأن الطاقم الطبي يتحدث الروسية".

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المصدر: تاس 

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