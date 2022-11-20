بريطانيا تخشى وقوع الأسلحة الأوكرانية في أيدي الإرهابيين

حذّرت "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" في بريطانيا، من خطر وقوع الأسلحة التي يزوّد الغرب أوكرانيا بها، في أيدي الإرهابيين وباقي الزمر الإجرامية.

وأكد رئيس الوكالة غراهام بيغار، لصحيفة "التايمز" أن احتمال هذا الخطر قائم "كما هو الحال في أي نزاع، عندما تدخل الأسلحة إلى البلد المنكوب".

واعتبر بيغار أنه "في نهاية النزاع، يبقى فائض في الأسلحة يقع في أيدي المجرمين أو الإرهابيين".

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وكشف أنه بحث وجود مثل هذا التهديد مع الجانب الأوكراني، الذي "يركز أيضا على المشكلة" ويتابع الأسلحة الموجودة في البلاد وبحوزة من.

وذكر أنه "حتى اللحظة لا يوجد دليل على بيع أي أسلحة للمجرمين".

المصدر: نوفوستي