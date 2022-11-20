قديروف يختبر مدرعات جديدة للعملية العسكرية في أوكرانيا.. فيديو

اختبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، في مقره بعاصمة الشيشان غروزني عربات مدرعة جديدة، أنتجتها المؤسسات الدفاعية الروسية خصيصا لاستخدام القوات الخاصة لها في أوكرانيا.

ويظهر في المشاهد التي نشرها قديروف على "تيليغرام" أن المعدات في مكان إقامته في غروزني.

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وقال: "تم تجهيز مجموعة أخرى من المدرعات لاستخدامها في مناطق القتال. هذه آليات خاصة موثوقة للغاية يمكنها نقل الأفراد بسرعة إلى خط المواجهة. المدرعات مجهزة بمدافع رشاشة من طراز "ديغتياروف" وتشكل تهديدا قويا على مشاة العدو. لقد اختبرت المدفع الرشاش بنفسي، ويسعدني إطلاق النار منه على العدو".

وأشار إلى أنه بين المدرعات عربتان من طراز "بورز"، تتميزان بالقدرة على المناورة والحركة في الطرق الوعرة.

وأضاف: "أنا متأكد من أن جميع الآليات ستكون مفيدة على الجبهة إن تطلبت الظروف مشاركتها".

المصدر: نوفوستي