قديروف يعلن تشكيل قوات "أحمد-1" الخاصة.. فيديو

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، تشكيل قوات "أحمد-1" الخاصة الجديدة، التابعة لقوات الحرس الوطني الروسي للمهام الخاصة.

وكتب قديروف على "تلغرم": "تم تشكيل قوة "أحمد-1" الخاصة الجديدة التابعة للحرس الوطني الروسي في جمهورية الشيشان، قوامها 2000 فرد".

وأشار إلى أن القوة الجديدة تتكون بشكل رئيسي من المقاتلين ذوي الخبرة والضباط المتميزين في العديد من العمليات الخاصة ضد الإرهاب الدولي.

وأضاف: "الوحدة مجهزة بأسلحة ومعدات حديثة وتم تزويد أفرادها بكل ما يلزم لأداء المهام العملياتية والقتالية الموكلة إليهم مهما بلغت درجة تعقيدها".

يذكر أن الحرس الوطني الروسي يتبع للحكومة الروسية، وتوكل له مهام حفظ الأمن الداخلي، وتنفيذ المهام الخاصة خارج أراضي روسيا، بما فيها عمليات مكافحة الإرهاب، ويحق للرئيس الروسي إرسال قوات الحرس الوطني إلى خارج البلاد، دون الرجوع للبرلمان الروسي.

المصدر: نوفوستي