الدفاع الفرنسية: باريس وحلفاؤها يبحثون عن حل سلمي للنزاع في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن باريس تبحث مع شركائها عن سبل حل النزاع في أوكرانيا سياسيا، وأكد أن أي صراع لا ينتهي دون حل سياسي ودبلوماسي.

وقال ليكورنو في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" ردا على سؤال حول رأيه بتصريحات الولايات المتحدة حول عدم قدرة أوكرانيا على إعادة عدد من الأراضي بالوسائل العسكرية: "ندرس مع حلفائنا الخيارات السياسية الممكنة لإنهاء النزاع في أوكرانيا".

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وأضاف: "لا ينتهي أي صراع بدون حل سياسي ودبلوماسي".

وأكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تباحث لساعات" مع جميع أطراف النزاع، وأن فرنسا ستواصل القيام بذلك، لكن أوكرانيا وحدها هي التي ستقرر شروط ومواعيد المفاوضات التي تقبلها.

وصرح رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي، في وقت سابق أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على طرد القوات الروسية من أراضي أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي