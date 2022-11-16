البنتاغون: القوات الأوكرانية لن تستطيع طرد القوات الروسية من أوكرانيا

صرح رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي مارك ميلي، بأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على طرد القوات الروسية من أراضي أوكرانيا.

وقال ميلي: "إن إخراج الروس من أوكرانيا مهمة صعبة للغاية. ولن يحدث هذا في الأسبوعين المقبلين، ما لم يتعرض الجيش الروسي لانهيار كامل، وهو أمر غير مرجح على الإطلاق".

وفي وقت سابق، حذر ميلي، من أن أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجيا مثل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال: "أعتقد أن القرار سيكون غير حكيم، سيكون خطأ سياسيا، خطأ جيوسياسيا، خطأ استراتيجيا، على غرار الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي