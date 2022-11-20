فرنسا ترسل بطاريتين من أنظمة Crotale للدفاع الجوي إلى كييف

صرح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بأن بلاده أرسلت بطاريتين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات Crotale لقوات نظام كييف.

وأوضح ليكورنو لصحيفة "جورنال دو ديمانش"، أن فرنسا أرسلت بطاريتين من أنظمة الدفاع الجوي Crotale لقوات نظام كييف، وتدرس الطلب الأوكراني للحصول على رادارات، وسنوفر أيضا نظامين MLRS الصاروخية متعددة الإطلاق.

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وفي أكتوبر أفاد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، بأن كييف تجري مفاوضات مكثفة مع باريس للحصول على أنظمة دفاع جوي من طراز Crotale.

كما أعلنت أمس السفارة الألمانية لدى أوكرانيا عن استلام قوات نظام كييف 30 مدفعا من منظومة Gepard الألمانية المضادة للطائرات.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، فإن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك صرح خلال زيارة لكييف بأن لندن خصصت 125 منظومة مضادة للمسيرات لتعزيز قدرات قوات نظام كييف الدفاعية الجوية.

الصدر: نوفوستي