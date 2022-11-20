حرس الحدود البيلاروسي يعثر على جثة مواطن عراقي عند الحدود البولندية

أفادت هيئة حرس الحدود في بيلاروس، بأن عناصرها عثروا على جثة مواطن عراقي عند الحدود البولندية.

وأضافت الهيئة في بيانها اليوم: "يوم أمس 19 نوفمبر، عثرت دورية لحرس الحدود على جثة لرجل غير سلافي المظهر بدون لباس خارجي دافئ، مرمية عند الحدود البيلاروسية -البولندية. وكانت الجثة ملقية على مسافة غير بعيدة من بوابة في السور البولندي. وتشير طبيعة العلامات الموجودة على الأرض إلى أنه تم سحب الجثة ونقلها من بولندا إلى بيلاروس. وتم العثور على وثائق تدل على أنها تعود لمواطن من العراق".

إقرأ المزيد

ويجري الجانب البيلاروسي في الوقت الراهن، التحقيقات اللازمة لتحديد ظروف الحادث وسبب الموت.

وتذكر هيئة حرس الحدود البيلاروسية أنه في نفس الجزء من الحدود في 2 أكتوبر، تم العثور على جثة لاجئ غير سلافي بالقرب من الحواجز البولندية بالقرب من نفس البوابة، وفي 8 نوفمبر، تم العثور على مواطن سوري تعرض للضرب المبرح في نفس المنطقة.

المصدر: نوفوستي