قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف إن انفجارات دوت بمدينة زابوروجيه تسببت بالضرر في مستودع ذخيرة أوكراني، وكذلك لورش إصلاح الطائرات في مصنع "موتور سيتش".

وأضاف روغوف: "تم تدمير مستودع للذخيرة تابع للجيش الأوكراني في حي شيفتشينكوفسكي بمدينة زابوروجيه. وكذلك تمت إصابة ورش إنتاجية لإصلاح الطائرات في مصنع موتور سيتش، كانت تعمل في مجال إنتاج محركات الطائرات من طراز AI-450 ومكونات الطائرات بدون طيار".

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وأشار روغوف إلى أنه كان يتم في المؤسسة المذكورة تجميع المحركات للطائرات والمروحيات العسكرية، وكذلك تم إصلاح المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

في وقت سابق، ذكرت الصحيفة الأوكرانية "فيستي"، أنه تم سماع دوي سبعة انفجارات مساء الجمعة في زابوروجيه.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية- الإقليمية في زابوروجيه التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية، ألكسندر ستاروخ، إن القصف الروسي ألحق الضرر بمنشآت للبنية التحتية الصناعية في المدينة.

المصدر: تاس