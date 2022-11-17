رئيس مكتب زيلينسكي يؤكد توجيه ضربات جديدة للبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا

أكد رئيس مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أندريه يرماك، وقوع هجمات جديدة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.

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وتشير الأنباء إلى إعلان حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا، ويمكن أن تكون الانفجارات قد وقعت في مناطق دنيبروبيتروفسك، بولتافا، تشيركاسي، سومي، خاركوف.

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن الانفجارات وقعت في منشآت لإنتاج الغاز في البلاد، حيث نقل موقع Strana.ua عن شميغال قوله: "بينما كانت الصواريخ تحلق فوق كييف، يتم الآن قصف إنتاجنا من الغاز، ومنشآتنا على نهر دنيبر ويوزماش".

وفي وقت سابق يوم الخميس، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وأبلغت السلطات المحلية عن وقوع انفجارات في مواقع بمنطقتي دنيبروبيتروفسك وأوديسا.

المصدر: RT