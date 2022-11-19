وزير خارجية فنلندا: طلب الانضمام لحلف الناتو خطوة طبيعية بعد الحرب في أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، السبت، أن طلب بلاده الانضمام إلى حلف الناتو خطوة طبيعية اتخذت بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتخلت فنلندا والسويد عن عقود من عدم الانحياز العسكري وسارعتا للتقدم لتصبحا أعضاء في حلف الناتو في مايو الماضي.

وقال هافيستو في مؤتمر "حوار المنامة" السنوي في البحرين إن قرار البلدين التقدم بطلب لعضوية حلف الناتو هو "نتيجة للتغيير الجذري في بيئتنا الأمنية"، مضيفا "التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو هو الخطوة الطبيعية التي يتوجب علينا أن نتخذها".

وصادقت جميع الدول الأعضاء الثلاثين في الناتو باستثناء المجر وتركيا على انضمام السويد وفنلندا. ويحتاج الأعضاء الجدد في الحلف إلى موافقة بالإجماع.

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وقال الوزير الفنلندي إن بلاده أعلنت قبل سنوات عما يسمى بـ"خيار الناتو"، والذي ينص على أنه "إذا تغيرت بيئتنا الأمنية بشكل كبير، فإننا نعتبر أعضاء في الحلف".

وكانت فنلندا أعلنت الجمعة عن خطة لتعزيز الأمن على حدودها مع روسيا، بما في ذلك بناء سياج بطول 200 كيلومتر.

وقالت الوكالة الحدودية إن نحو 200 كيلومتر من الحدود البالغ طولها 1300 كيلومتر سيتم تسييجها بتكلفة حوالي 394 مليون دولار.

المصدر: أ ف ب