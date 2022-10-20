ستولتنبرغ: الناتو سيساعد السويد وفنلندا إذا تعرضتا للتهديد

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يوم الخميس، بأن الناتو سيساعد السويد وفنلندا في حال تعرضتا للتهديد خلال إجراءات قبول عضويتهما في الحلف.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في بروكسل "لا يمكن تصور أن الحلفاء لن يتحركوا في حال تعرضت السويد وفنلندا لأي شكل من أشكال الضغط".

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وجاءت تصريحاته في الوقت الذي زار فيه رئيس وزراء السويد الجديد أولف كريسترسون مقر الناتو لمناقشة العملية الجارية لانضمام بلاده للحلف.

وأضاف ستولتنبرغ أن عملية الانضمام للسويد وفنلندا كانت الأسرع في تاريخ الناتو الحديث.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلبات لتصبحا عضوين في الحلف الدفاعي في منتصف مايو عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أن تركيا هددت بمنع انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح خلال الشهر الجاري بأنه لن يصادق على طلب انضمام السويد وفنلندا للناتو إلى أن "يتم الوفاء بالوعود" التي قطعها البلدان.

ويتهم أردوغان البلدين بحماية المقاتلين الأكراد في حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذين تعتبرهما تركيا إرهابيين.

المصدر: وكالات