الاتحاد الأوروبي: عدم التوصل إلى نتيجة في مؤتمر المناخ أفضل من اتفاق سيئ

أكد الاتحاد الأوروبي أن عدم التوصل لنتيجة بمؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 بشرم الشيخ أفضل من"اتفاق سيئ"بعد رفضه مقترحا مصريا اعتبر أنه يفتقر للطموح بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس: "نفضل عدم التوصل إلى قرار من التوصل إلى قرار سيئ".

وأوضح: "نحن قلقون من أشياء رأيناها وسمعناها في الساعات الـ12 الأخيرة" مضيفا أن الأوروبيين يريدون إبقاء هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا، "حيا".

وأكد أنه مستعد للانسحاب من المفاوضات لكنه شدد على أن الاتحاد لا يزال يأمل بالتوصل إلى نتيجة جيدة.

في المقابل قال وزير خارجية مصر سامح شكري الذي ترأس بلاده مؤتمر المناخ في لقاء مع صحافيين إن "الغالبية العظمى" من الدول تعتبر اقتراح الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ "متوازنا".

المصدر: أ ف ب