لإلزام الدول الغنية بالوفاء تجاه الدول الفقيرة.. مصر تعلن تمديد مؤتمر المناخ

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري تمديد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ إلى يوم السبت المقبل لمحاولة الوصول إلى توافق بشأن تعويض الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.

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وكان من المقرر أن تصل القمة العالمية للمناخ "كوب27"، المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية، لختام أعمالها اليوم الجمعة، إلا أنه تم تمديد الأعمال للوصول إلى توافق بشأن تعويض الأضرار الناتجة عن التغير المناخي ووفاء الدول الغنية بالتزاماتها تجاه الدول الفقير.

وشهد العام 2022 كوارث عدة مرتبطة بالتغير المناخي من فيضانات وموجات جفاف تؤثر على المحاصيل، وحرائق واسعة.

ويهدف مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) الذي تنظمه الأمم المتحدة في شرم الشيخ في مصر إلى زيادة التزامات حوالى 200 دولة مشاركة في الحد من هذه الآفة. وإزاء هذه الكوارث، تطالب دول الجنوب خلال مؤتمر المناخ بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء صندوق مكرس فقط لهذه الخسائر والأضرار.

المصدر: RT