قائد عسكري إيراني: ليعلم النظام السعودي أن هناك حدودا لضبط النفس

أشار رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان في تصريحات له إلى "ضلوع السعودية" في أحداث الشغب الأخيرة في البلاد.

وقال: "إن على النظام السعودي أن يعلم بأن إيران تمارس ضبط النفس تجاهه إلا أن هنالك حدودا لذلك".

ووجهت السلطات القضائية الإيرانية الاتهام إلى نحو 800 شخص لضلوعهم في "أعمال شغب وقعت مؤخرا" في محافظات هرمزكان وأصفهان ومركزي، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وأوضحت أرقام القضاء الإيراني أنه تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 2200 شخص، نصفهم في طهران، منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين.

وتتهم السلطات الإيرانية أعداء إيران وخصوصا الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تصفها طهران بأنها "أعمال شغب".

المصدر: RT