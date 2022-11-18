سفير روسي يكشف أوجه الشبه بين صاروخ بولندا وحكم القضاء الهولندي في تحطم الطائرة الماليزية

أشار السفير الروسي في هولندا ألكسندر شولغين إلى تشابه الموقف في حكم القضاء بكارثة طائرة MH17، ورد الغرب على سقوط الصاروخ في بولندا حيث يتم إلقاء اللوم دائما على روسيا في كل شيء.

وقال شولغين: "يبدو الوضع الآن مشابها لما نراه في استفزاز الصاروخ الذي سقط على أراضي بولندا. الأوكرانيون خارج الشكوك، والهولنديون ليس لديهم رغبة في الحكم. ومع ذلك، فإن روسيا هي المسؤولة عن كل شيء. يلوموننا دائما على كل شيء".

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وأكد أنه لطالما كان لدى روسيا أسئلة لفريق التحقيق المشترك في كارثة طائرة MH17.

وأضاف: "هذه المجموعة عملت بشكل رئيسي كما أراد الأوكرانيون. زود الأوكرانيون الفريق بالمواد التي كانت مفيدة لهم فقط، وقدموا محادثات هاتفية مزورة، وتم أخذ شهادات شهود مجهولين سريين. كل هذا تم من أجل صرف أي شكوك عن كييف، وكذلك إزالة المسؤولية عن عدم إغلاق نظام كييف المجال الجوي أمام الطائرات المدنية فوق منطقة النزاع".

وأصدرت المحكمة في لاهاي يوم الخميس حكما بالسجن المؤبد على 3 متهمين، هم المواطنيان الروسيان إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي والأوكراني ليونيد خارتشينكو، وبرأت المتهم الرابع، الروسي أوليغ بولاتوف.

يذكر أن طائرة شركة الخطوط الجوية الماليزية التي كانت تنفذ رحلة MH17 من أمستردام إلى كوالالمبور، أسقطت فوق منطقة النزاع في دونباس عام 2014، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا.

المصدر: نوفوستي