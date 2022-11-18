"نيويورك تايمز": الضربات الروسية تؤكد وجود مخزون صاروخي ضخم لدى روسيا

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الضربات الصاروخية الروسية للبنية التحتية الأوكرانية للطاقة تؤكد وجود مخزون ضخم من الصواريخ ومكوناتها لدى روسيا.

ووفقا للصحيفة فإن الضربات المكثفة على البنية التحتية الأوكرانية تستدعي التشكيك في المزاعم التي تدعي بأن القوات الروسية تستنفد مخزونها من الصواريخ، والتي يمكن أن تكون قد خزنت ترسانة أسلحة مسبقا أو تعثر على مصادر جديدة للأسلحة.

إقرأ المزيد

وعرضت "نيويورك تايمز" عدة سيناريوهات محتملة لشرح كيف تمكنت روسيا من تنفيذ هجوم واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا.

وأضافت أن روسيا تمكنت على الأرجح من تخزين كمية كبيرة من الرقائق وغيرها من المكونات اللازمة لصناعة الصواريخ عالية الدقة، وربما كانت تستخدم هذه المكونات الإلكترونية الدقيقة في الأصل لأغراض مدنية.

وزعمت وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق أن الهجوم الروسي واسع النطاق على البنية التحتية الأوكرانية من المحتمل أن يكون قد قلل بشدة من مخزون روسيا من الصواريخ بعيدة المدى، و"ربما حد من قدرة روسيا على ضرب عدد كبير من الأهداف".

المصدر: لينتا. رو