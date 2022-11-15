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وزير الطاقة الأوكراني يقول إن البنية التحتية في البلاد تعرضت لأقوى ضربة منذ بدء الأزمة

أخبار العالم

وزير الطاقة الأوكراني يقول إن البنية التحتية في البلاد تعرضت لأقوى ضربة منذ بدء الأزمة
AFP Sergei SUPINSKY
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أعلن وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو أن البنية التحتية الأوكرانية للطاقة تعرضت يوم الثلاثاء "لأقوى ضربة" منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال غالوشينكو في منشور على "فيسبوك"، إن "روسيا شنت اليوم مجددا ضربات صاروخية واسعة النطاق على مواقع الطاقة. وهذا أقوى قصف لمنظومة الطاقة منذ بدء الحرب".

وأشار إلى أن الضربات طالت مواقع توليد وشبكات نقل الكهرباء على حد سواء، وأن هذا القصف قد يؤثر ليس فقط في شبكات الطاقة الأوكرانية، بل وشبكات بعض الدول المجاورة.

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يذكر أن السطات الأوكرانية أعلنت عن تعرض مواقع البنية التحتية في كافة أنحاء أوكرانيا للقصف بالصواريخ يوم الثلاثاء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في الكثير من المدن.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 100 صاروخ على مواقع داخل أوكرانيا.

بدوره، وصف نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني كيريل تيموشينكو الوضع الخاص بالكهرباء بأنه "حرج".

المصدر: وكالات

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