القوات الأوكرانية: روسيا أطلقت حوالي 100 صاروخ على أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات، أن القوات الروسية أطلقت حوالي 100 صاروخ على البلاد، مستهدفة البنية التحتية للطاقة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وقال إيغنات للتلفزيون الأوكراني: "أُطلق نحو مئة صاروخ من بحر قزوين، منطقة روستوف الروسية، وأيضا "من البحر الأسود، لم يسجل حتى الآن استخدام مسيرات هجومية".

وأضاف: "لقد تجاوزوا العدد الذي تم إطلاقه يوم 10 أكتوبر، عندما أطلقوا 84 صاروخا".

وتابع إيغنات: "منشآت البنية التحتية الحيوية هي الهدف الأساسي. تم إسقاط بعض الصواريخ لكن المعلومات المتعلقة بذلك تحتاج إلى توضيح".

وصرح نائب مكتب الرئاسية الأوكراني كيريل تيموشينكو، بأن الوضع الحرج قد تطور في أوكرانيا بعد الغارات الأخيرة على منشآت البنية التحتية للطاقة.

ووفقا لتيموشينكو، فإن شركة "أوكر أنيرغي"، مجبرة على اتخاذ إجراءات طارئة من أجل موازنة نظام الطاقة ومنع أعطال المعدات.

وأوضح عمدة كييف فيتالي كليتشكو، بأن الظلام الدامس يعم معظم مناطق العاصمة.

المصدر: وكالات