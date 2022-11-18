الخارجية الروسية: إعلان مجموعة العشرين يناسب الجميع

قال دميتري بيريشيفسكي مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية، إن قمة مجموعة العشرين في بالي، أثبتت أن هذه الصيغة تنفذ وظائفها بشكل جيد.

وأشار بيريشيفسكي، إلى أن روسيا تعتبر اعتماد إعلان القمة نتيجة جيدة، "تناسب الجميع".

وأضاف: "بطبيعة الحال، كانت لدينا توقعات واقعية تماما لما يمكن أن يحدث هناك".

ووفقا له، تمت على مدار العام وفي معظم اللقاءات والاجتماعات بين الدول المنفردة، مناقشة الموضوع الأوكراني، "في سياق مسيس"، وجرت محاولات لجعل هذا الموضوع سائدا، لكنها فشلت.

وقال بيريشيفسكي: "إنه لأمر جيد للغاية اعتماد الإعلان بشكل كامل. لقد تمكنا من الاتفاق على نص يناسب الجميع". ونوه بأن "الفكر السليم، ساد وسادت الرغبة في تحقيق نتيجة عملية وتغلبت على من حاول فرض التسييس المصطنع".

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وشدد على أن الإعلان، يعكس المسلك المتوازن تجاه عواقب النزاع في أوكرانيا، وتمت صياغته بلغة مقبولة جدا.

عقدت قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر. وكان الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

المصدر: نوفوستي