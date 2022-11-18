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 زاخاروفا: بعثة الأمن والتعاون الأوروبي في أوكرانيا تجسست لصالح استخبارات غربية

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 زاخاروفا: بعثة الأمن والتعاون الأوروبي في أوكرانيا تجسست لصالح استخبارات غربية
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا، كانت تجمع معلومات حساسة لصالح الاستخبارات الغربية.

وأضافت زاخاروفا، في تعليق، حول مسألة الأنشطة غير القانونية لموظفي البعثة المذكورة في أوكرانيا: "لقد أصبح معروفا أن مراقبي البعثة قدموا للجيش الأوكراني معطيات كاميرات المراقبة التابعة للبعثة مما سمح للقوات الأوكرانية ضبط توجيه نيرانها وتحديد مواقع وتحركات قوات ومعدات المليشيات الشعبية لكل من دونيتسك ولوغانسك. وتسترت البعثة وتكتمت على أعمال التحصين التي قام بها جيش أوكرانيا، وشاركت في جمع البيانات الحساسة لصالح الاستخبارات الغربية".

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وشددت زاخاروفا على ضرورة  دراسة وتحليل كل النواقص المكتشفة في عمل البعثة في أوكرانيا، بشكل عميق ومن كل الجوانب.

وقالت: "تتطلب أوجه القصور التي تم تحديدها في عمل البعثة، التي فقدت تفويضها في 1 أبريل 2022 ، تحليلا شاملا. ويجب أن تتم مناقشة صريحة ومفتوحة، للمعايير المزدوجة والتشوهات في عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ككل".

المصدر: تاس

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