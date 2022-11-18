بوتين وأردوغان يناقشان اتفاقية الحبوب

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، ناقشا خلالها تمديد اتفاق تصدير الحبوب وتطورات الملف الأوكراني.

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ونقلت وسائل الإعلام التركية أن الرئيس أردوغان أعرب عن امتنانه للرئيس بوتين بسبب تعاطي موسكو وموقفها الإيجابي فيما يخص تجديد "صفقة الحبوب" لـ 120 يوما.

كذلك أبلغ الرئيس التركي نظيره الروسي أن الطواقم المختصة في تركيا ستجري تقييمها للجوانب القانونية والتقنية والتجارية والاقتصادية فيما يتعلق بالمركز الدولي في تركيا لتوزيع الغاز، كما بحث الرئيسان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: نوفوستي + RT