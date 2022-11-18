"بلومبرغ": تركيا تفرض شرطا لعبور ناقلات النفط مضيقي البوسفور والدردنيل

ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن وزارة النقل التركية، أن شركات شحن النفط ستحتاج إلى إثبات توفر بوليصة تأمين لعبور ناقلات الخام مضيقي البوسفور والدردنيل.

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ووفقا للوكالة فإن هذا الإجراء قد يحد من تدفق النفط الروسي عندما تدخل عقوبات أوروبية جديدة حيز التنفيذ على صادرات الذهب الأسود من روسيا.

ويدخل الإجراء الجديد، الذي أبلغته تركيا لشركات شحن النفط العالمية، حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2022، وذلك قبل أيام من تطبيق قيود جديدة مفروضة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على شحنات النفط الروسية.

واعتبارا من 5 ديسمبر المقبل يحظر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على شركاتهما تقديم خدمات النقل وكذلك التأمين والخدمات المالية إذا كان سعر النفط الروسي المباع أعلى من سقف معين، وهو ما لم يتم تحديده بعد.

وفي ظل أن التأمين يغطي مختلف المخاطر من تسرب النفط إلى الاصطدامات، تتطلع تركيا بشكل أساسي إلى حماية مياهها، لكنها قد تؤثر أيضا على تدفق ملايين براميل النفط المصدرة من روسيا، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ".

وسيطلب من السفن، التي تحمل النفط عبر البوسفور والدردنيل، تقديم خطاب من شركة التأمين الخاصة بهم يفيد بأنه سيتم توفير التأمين للرحلة والشحنة التي تعبر المضيق، وفقا لتعميم وزارة النقل التركية.

وأشار التعميم إلى أنه إذا مرت السفن عبر المضائق بدون تأمين فقد يحدث ضرر كبير للممرات المائية ويمكن إيقاف حركة المرور إذا تعرضت سفينة غير مؤمنة لحادث.

المصدر: إنترفاكس