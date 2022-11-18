ريابكوف: الحوار مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا مستحيل في ظل الظروف الحالية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إنه لا يمكن إجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا الآن، بالنظر إلى المواقف المتناقضة جذريا.

وأضاف ريابكوف في تصريحات صحفية: "لا يوجد شيء يمكن التحدث عنه مع الولايات المتحدة بخصوص أوكرانيا".

وأشار نائب الوزير إلى أنه "إذا برز الموضوع الأوكراني بطريقة أو بأخرى، فهذا كله في اطار تبادل الإشارات لا أكثر وببساطة لا يمكن أن يكون هناك حوار، لا سيما المفاوضات، بالنظر إلى المواقف المتعارضة جذريا للنهج".

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت عدم قبولها أي شروط مسبقة بشأن التسوية في أوكرانيا، بما في ذلك انسحاب القوات الروسية.

بدوره أكد الكرملين أن روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا، لكن سلطات كييف تماطل وسلطات كييف تعرف هذا الموقف بشكل جيد.

ولفت الكرملين إلى أن الجانب الأوكراني يغير مواقفه تجاه المفاوضات بشكل دوري، فهو مرة ينحو إليها ومرة أخرى يرفضها بشكل قاطع، أو يريدها على شكل جلسات علنية.

من ناحية أخرى أوضح الكرملين أن واشنطن قادرة على التخلي عن خططها العسكرية في أوكرانيا وضخ الأسلحة لها، في حال رغبت بذلك.

المصدر: نوفوستي