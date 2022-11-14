الخارجية الروسية: لا نقبل الشروط المسبقة بشأن أوكرانيا

أعلنت الخارجية الروسية عدم قبولها أي شروط مسبقة بشأن التسوية في أوكرانيا، بما في ذلك انسحاب القوات الروسية.

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جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، حيث تابع في إفادته للصحفيين: "يجب أن يؤخذ في الاعتبار الوضع على أرض الواقع". وردا على سؤال ما إذا كان الشرط الذي طرحه عدد من الدول الغربية بسحب القوات الروسية أولا من منطقة الصراع مقبولا بالنسبة لروسيا، قال غروشكو: "لا، مثل هذه الشروط غير مقبولة. وقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا إننا مستعدون للمفاوضات، إلا أن هذه المفاوضات، بالطبع، يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض".

وكان وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، قد قال في وقت سابق اليوم الاثنين، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن باب المفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن يظل مفتوحا، فيما دعت واشنطن، على لسان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى إبداء انفتاح على فكرة المفاوضات.

من جانبها فقد أعلنت كييف أن شروط أوكرانيا لبدء الحوار هي "استعادة وحدة الأراضي، واحترام ميثاق هيئة الأمم المتحدة، والتعويض عن جميع الخسائر، ومعاقبة كل مجرمي الحرب، وضمان عدم تكرار ذلك".

المصدر: RT