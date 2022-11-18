"الفاو": إمدادات الحبوب الروسية ستساعد في وقف انتشار المجاعة

قال ممثل منظمة "الفاو" في روسيا إن إطلاق العنان للحبوب الروسية المجانية سيساعد في وقف انتشار الجوع في القرن الأفريقي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأفغانستان واليمن.

وأضاف أوليغ كوبياكوف، مدير قسم التواصل مع روسيا في منظمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، "تم الاستماع إلى اقتراح السلطات الروسية بشأن النقل المجاني لـ 500 ألف طن من الحبوب إلى البلدان المحتاجة ويتم الآن حل هذه القضايا من خلال الأمم المتحدة".

وشدد على أن هذا سيسمح، في حال وصوله إلى المستهلكين، بوقف تفشي الجوع في البلدان المتضررة وهي بالدرجة الأولى دول القرن الأفريقي وأفغانستان واليمن وعدد من الدول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأشار إلى أن رفع الحظر عن إمدادات الحبوب الروسية المجانية سيوفر مساعدة كبيرة للمنظمات الإنسانية التي تقدم مساعدات غذائية طارئة للبلدان المتضررة من النزاعات والجفاف وعواقب الوباء أو فشل المحاصيل.

وكان وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قد أعلن أن روسيا مستعدة لتزويد الدول الفقيرة بما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب مجانا خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

المصدر: نوفوستي