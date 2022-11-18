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موسكو: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع النووية في أوكرانيا "غير مهني"

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موسكو: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع النووية في أوكرانيا
Globallookpress Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency
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ووصفت البعثة روسيا الدائمة في فيينا قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إجراءات روسيا في المواقع النووية في أوكرانيا بأنه قرار "غير مهني".

وقالت البعثة على "تويتر": "في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، تم تبني مشروع قرار غير مهني يتجاوز صلاحية الوكالة ويتضمن أخطاء مهنية بشأن السلامة النووية والأمن النووي والضمانات في أوكرانيا".

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كما أشارت إلى أن البلدان التي يعيش فيها معظم سكان العالم رفضت دعم القرار.

وأضافت: "صوتت روسيا والصين ضد المشروع. وامتنعت فيتنام والهند وكينيا وناميبيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا عن التصويت".

وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدعو روسيا إلى "وقف جميع الأنشطة" في المواقع النووية الأوكرانية.

المصدر: تاس 

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