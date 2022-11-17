السفارة الروسية تدين هستيريا المعارضة الصربية بعد لقاء فوتشيتش ومستشار قديروف

أدانت سفارة روسيا لدى صربيا الهستيريا التي أثارتها وسائل الإعلام الصربية المعارضة بعد اجتماع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مع مستشار رئيس جمهورية الشيشان الروسية تركو داوودوف.

وكتب السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بوتسان-خارتشينكو على تويتر: "أظهر رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش بتلقيه عباءة وقبعة هدية من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف في اجتماعه مع مستشار قديروف، كرم الضيافة والاحترام للشعب الشيشاني، أحد شعوب روسيا. نحن ممتنون للغاية للسيد الرئيس الصربي".

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وأضاف: "رد فعل الغربيين "المتسامحين" هستيري. ما هذا إن لم يكن قلة تربية وكراهية للروس؟".

وأعلن داوودوف على مواقع التواصل الاجتماعي في 15 نوفمبر أن فوتشيتش استقبله في بلغراد، حيث نقل له "احترام قديروف وأكد أن العلاقات الأخوية القائمة منذ قرون بين روسيا وصربيا أظهرت مرة أخرى قوتها".

وقدم داوودوف للرئيس الصربي عباءة وقبعة شيشانية ونشر صورة مع فوتشيتش الذي ارتدى العباءة وحمل القبعة في يديه، فيما لم يعلن فوتشيتش وإدارته عن الاجتماع مع مستشار قديروف على المواقع الرسمية أو على مواقع التواصل الاجتماعية.

وتساءلت صحف المعارضة الصربية الموالية للغرب عن سبب التزام الرئيس الصمت بشأن الاجتماع مع مستشار قديروف، ثم رأت آثار "نشاط روسي خبيث" في الهدايا.

واستشهدت صحيفة Danas برأي ثلاثة خبراء في وقت واحد، وصفوا الصورة مع الهدية بأنها "ليست مضحكة، لكنها خطيرة" ودليل على التأثير السري الروسي على فوتشيتش.

المصدر: نوفوستي