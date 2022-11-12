السفير الروسي: ضغوط قوية من الغرب على صربيا بسبب موقفها من موسكو

أكد السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بوتان-خارتشينكو، أن الغرب يمارس ضغوطا قوية على صربيا والتي هي إحدى الدول الأوروبية القليلة التي لم تفرض عقوبات على روسيا.

وكتب السفير الروسي في بوابة N1، أن موسكو ليست متفاجئة من أن بلغراد تتخذ "موقفا مبدئيا"، لافتا إلى أن صربيا تبرر مثل هذا الموقف تجاه روسيا "بمصالحها الوطنية".

إقرأ المزيد

يُشار إلى أن السفير خارتشينكو، كان قد اقترح في وقت سابق استمرار الحكومة الصربية الجديدة في رفض العقوبات المفروضة ضد روسيا، مشيرا إلى أنه لا توجد في تصريحات الوزراء المعينين حديثا أي تلميحات تدل على أن النهج الصربي تجاه العقوبات ضد روسيا قد تغيّر.

هذا وصرّح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأن بلاده تحاول بكل قوتها منع الدول الغربية من تحميل روسيا مسؤولية انتهاكات القانون الدولي.

مؤكدا أن الغرب ذاته انتهك بطريقة ما ميثاق الأمم المتحدة وجميع القرارات المتعلقة بصربيا.

المصدر: Lenta.ru