أدلة جديدة على محاولة مافيا الجبل الأسود اغتيال الرئيس الصربي

كشف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أدلة جديدة حول تخطيط عصابات الجبل الأسود لاغتياله عام 2021.

ونقلت وكالة "تاس" عنه قوله: "ستكون هناك بيانات جديدة، لدينا الآن ملفات جديدة مستخرجة من الهواتف. بدأوا في الإدلاء بشهاداتهم حول محاولة قتلي والاعتداء عليَ. الآن لدينا تأكيد، ونعرف من شارك في هذه المحادثات، ومن كان من المفترض أن يشارك في تنفيذ محاولات الاغتيال الأولى واللاحقة".

وفي وقت سابق، اعترف أحد أعضاء عصابات الجبل الأسود سردجان لاليتش، خلال شهادته أمام محكمة بلغراد الخاصة بالتخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس فوتشيتش.

وقال إنه سمع من شركائه، عن تخصيص مبلغ 5 ملايين يورو من قبل رادوي زفيتسر، زعيم جماعة كافاشكي الإجرامية للإطاحة بالحكومة في صربيا.

المصدر: نوفوستي