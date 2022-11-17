إيران.. مقتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة في مدينة سنندج

قتل ضابط شرطة وجرح آخر، كما تحدثت مصادر غير رسمية عن مقتل اثنين من المحتجين خلال الاضطرابات التي تشهدها مدينة سنندج الإيرانية.

ونقلت وكالة "فارس" عن مساعد محافظ كردستان للشؤون السياسية والأمنية مهدي رمضاني أن الرائد في قوى الأمن الداخلي حسن يوسفي قتل "خلال أعمال الشغب" في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب إيران.

وأوضج أن الرائد قتل "إثر تعرضه لعدة طعنات بالسكاكين".

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وعقب دعوات للاحتجاج في مقبرة المدينة لذكرى مرور أربعين يوما على مقتل عدد من المواطنين أثناء الاحتجاجات، توجه محتجون إلى خارج المقبرة ورددوا هتافات مناهضة للنظام، وللمرشد الأعلى واشتبكوا مع قوات الأمن.

وقد لحقت أضرار ببعض المباني، كما سقط قتيل من قوات الأمن، وقتيلان من المواطنين خلال اشتباكات بين تلك القوات والمتظاهرين إضافة إلى جرحى بين الطرفين.

المصدر: وكالات