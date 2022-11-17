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خلال مشاركتهم في "مكافحة المخدرات"... مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

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لقي 4 أشخاص مصرعهم في تحطم مروحية تابعة للشرطة الإقليمية في ولاية أغواسكالينتس وسط المكسيك، خلال عملية لمكافحة المخدرات.

وذكر موقع صحيفة La Jornada اليوم الخميس، إنه من بين الضحايا الذين كانوا على متن المروحية رئيسة إدارة السلامة العامة بالولاية بورفيريو سانشيز ميندوزا.

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هذا وتحطمت المروحية في بلدية خيسوس -ماريا، بالقرب من المنطقة التي شاركت فيها مندوزا في وقت سابق من اليوم ذاته في عملية قادها مكتب المدعي العام، لمكافحة تهريب المخدرات.

إلى ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي معلومات حول الأسباب المحتملة لتحطم المروحية.

بدورها، لم تعلّق سلطات المنطقة حتى الآن على الحادث، كما أنها لم تؤكد المعلومات التي تحدثت عن سقود قتلى جراءه.

المصدر: تاس

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